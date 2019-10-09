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9 жовтня • оновлено в 18:55
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Випуск OBOZ NEWS о 12:00 9 жовтня 2019 року

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Шестеро людей зазнали поранень на Львівщині внаслідок ДТП

Сьогодні починаються слухання у справі "Нафтогазу" та "Газпрома" у Столькгольмі.

Туреччина перекинула бронетехніку до кордону з Сирією

Нідерланди мають серйозні претензії до України у розслідуванні катастрофи МН17.

М’ясо тепер є і космічне. Його уперше виростили на МКС.

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