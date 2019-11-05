Випуск OBOZ NEWS о 12:00 5 листопада 2019 року 69

Кабмін доопрацював проект бюджету на 2020 рік

Британія продовжила на три роки - до березня 2023го року програму навчання українських військових

Українці зможуть обрати бажаний номер для автомобіля онлайн.

Європейський Союз готується до підписання нової угоди із Китаєм

Тисячу пляшок французького коньяку та лікеру дістали дайвери з дна Балтійського моря

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