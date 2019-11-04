Випуск OBOZ NEWS о 12:00 4 листопада 2019 року 93

Рік без Катерини Гандзюк. Сьогодні- річниця смерті херсонської ативістки

У Львівській області зіткнулись мотоцикл і автівка, є загиблий

12тьох мігрантів, які намагались незаконно перетнути кордон України та потрапити до Угорщини затримали прикордонники

Дональд Трамп вимагає розкрити ім‘я анонімного інформатора, через якого у Конгресі почалася процедура імпічмента.

А в Україну йде потепління.

Про це кажуть синоптики.

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