Головна Новини
25 жовтня • оновлено в 14:12
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Випуск OBOZ NEWS о 12:00 25 жовтня 2019 року

46

Затримали чоловіка , який з ножем напав на ромську активістку в Запорізькій області

Троє курсантів одеської Військової академії отримали поранення на полігоні.

Банду підривників банкоматів затримали у Дніпрі.

Сьогодні Нацбанк вводить в обіг банкноту номіналом 1000 гривень.

Чи надати Британії третє поспіль відтермінування Brexit мають сьогодні вирішити посли Євросоюзу в Брюсселі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини