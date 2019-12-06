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6 грудня • оновлено в 12:22
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Випуск OBOZ NEWS о 11:00 6 грудня 2019 року

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Кількість жертв пожежі в Одесі зросла

Cім обстрілів минулої доби зафіксували на сході України.

Українська армія у десятці найпотужніших в Європі.

Дональд Трамп вважає успішним саміт НАТО, що відбувся у Лондоні.

90 затриманих та масові заворушення у Парижі. Поліції довелося застосувати сльозогінний газ проти мітингувальників

В Америці обрали головний колір 2020 року.

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