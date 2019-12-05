Випуск OBOZ NEWS о 11:00 5 грудня 2019 року
39
Близько 15 осіб досі не виходять на зв'язок після пожежі в Одеському коледжі економіки , права та готельно- ресторанного бізнесу.
Затишшя на фронті. Російські збройні формування за минулу добу тричі гатили по українським позиціям.
Щонайменше 250 мільйонів доларів військової допомоги виділять Україні Сполучені Штати.
У Франції транспортники оголосили безстроковий загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи.
Екологічна активістка Ґрета Тунберґ у Швеції отримала альтернативну Нобелівську премі
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы