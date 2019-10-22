Випуск OBOZ NEWS о 11:00 22 жовтня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 11:00 22 жовтня 2019 року46
В авіакатастрофі під Полтавою загинув екс-міністр агрополітики та продовольства Тарас Кутовий
Через густий туман Аеропорт Київ скасував ранкові рейси
в аеропорту Бориспіль надзвичайники перевірили якість повітря
17 обстрілів за минулу добу на Донбасі з боку проросійських бойовиків
Володимир Зеленський в Японії взяв участь в інтронізації японського імператора Нарухіто
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы