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22 жовтня • оновлено в 11:46
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Випуск OBOZ NEWS о 11:00 22 жовтня 2019 року

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В авіакатастрофі під Полтавою загинув екс-міністр агрополітики та продовольства Тарас Кутовий

Через густий туман Аеропорт Київ скасував ранкові рейси

в аеропорту Бориспіль надзвичайники перевірили якість повітря

17 обстрілів за минулу добу на Донбасі з боку проросійських бойовиків

Володимир Зеленський в Японії взяв участь в інтронізації японського імператора Нарухіто

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