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20 листопада • оновлено в 11:52
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Випуск OBOZ NEWS о 11:00 20 листопада 2019 року

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11 обстрілів за минулу добу зафіксували на сході України. Втрат серед українських військових не має

У Мукачеві на Закарпатті оголосили день жалоби через загибель на Донбасі командира 128-окремої гірсько-штурмової бригади Євгена Коростельова.

У Києві відбулися переговори міністрів закордонних справ України та Німеччини.

Сенат Сполучених Штатів 19 листопада одноголосно ухвалив законопроект про захист прав людини і демократії в Гонконзі.

Папа Римський Франциск прибув з візитом в Таїланд.

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