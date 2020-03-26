VIP-карантин: хто відповість?

Юрист-міжнародник Борис Бабин в ефірі ObozTV, коментуючи карантин в Україні, заявив про незаконність VIP-палат у державних клініках.

За його словами, подібні дії медперсоналу "повністю незаконні".

"Може існувати відомча медицина зі спеціальним фінансуванням - залізничники, Державне управління справами, поліцейські. Є приватні клініки, страхова медицина", - зазначив він.

"Звичайно, якщо ви додаєте додатковий ресурс, ви можете організовувати в таких установах додаткові послуги. Але зараз йдеться про абсолютно інше - коли ніякий додатковий ресурс не додається. Маємо комунальні установи, які фінансуються з бюджету Києва і державного бюджету на загальних підставах. Вони надають однакові медичні послуги населенню за реєстрацією або спеціалізацією хворих", - підкреслив юрист.

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