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“Він” повернувся, а “Його” залишили | Альо, гараж! REBOOT #266

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Верховна Рада таки вирішила розглянути заяву Володимира Гройсмана про відставку діючого Кабміну. Володимир Борисович, особисто прийшов у пустопорожній Парламент, аби підтвердити свій намір піти. Міхо Саакашвілі подякував Володимиру Зеленському за повернення йому українського громадянства. Подякував доволі специфічно….

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Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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