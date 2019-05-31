“Він” повернувся, а “Його” залишили | Альо, гараж! REBOOT #266 565

Верховна Рада таки вирішила розглянути заяву Володимира Гройсмана про відставку діючого Кабміну. Володимир Борисович, особисто прийшов у пустопорожній Парламент, аби підтвердити свій намір піти. Міхо Саакашвілі подякував Володимиру Зеленському за повернення йому українського громадянства. Подякував доволі специфічно….

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