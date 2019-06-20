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Вимушені переселенці в Україні: правозахисниця навела шокуючі дані

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Правозахисниця Ліліт Хачатрян вважає, що за п'ять років після початку російської агресії Україна не досягла успіхів у питанні допомоги вимушеним переселенцям.

"Можна сказати, що ми з місця не зрушили анітрохи. На сьогоднішній день, якщо говорити про статус переселенців, який у них є, крім щомісячної допомоги в 400 грн плюс довідка, з якою вони можуть влаштовувати дітей у дитячий садок, вони не мають ніяких прав", – констатує вона.

"На сьогоднішній день в Україні понад 1,5 млн переселенців. Багато і тих, хто перед війною переїхав сюди, вони працюють, мають місце проживання, але вони не мають можливості повернутися", – зазначила Хачатрян.

За словами правозахисниці, головна проблема переселенців – забезпечення житлом.

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