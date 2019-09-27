Вимоги до перевезення пасажирів будуть збільшені: поліцейський

Перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький прокоментував новини про те, що поліція збирається посилити вимоги до маршруток.

Він заявив, що зараз Департамент патрульної поліції ініціює зміни до законодавства у сфері пасажирських і вантажних перевезень, що стосується відповідальності, а також врегулювання питання відповідності технічного стану тих транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів.

За його словами, в ці вихідні жахливі ДТП сталися саме, коли перевозилося велика кількість людей. Експерт вважає, що можна говорити про те, що в багатьох випадках при належному стані транспортного засобу багатьох смертей можна було би уникнути.

"Пакет з безпеки дорожнього руху стосуватиметься дуже багатьох аспектів. У тому числі, буде заново поданий законопроект, який був під №7286, який стосується безпеки дорожнього руху", - заявив Білошицький.

Якщо ми говоримо про перевізників, то ми пропонуємо підвищити відповідальність водіїв і власників підприємств, які здійснюють перевезення, додав він.

"Я не кажу про те, щоб усі ці маршрутки зняти (з доріг), я говорю про те, що ці транспортні засоби, які не відповідають умовам безпеки, де немає навіть елементарних засобів безпеки, і які не можуть перевозити пасажирів – такі транспортні засоби не повинні їздити", - зазначив експерт.

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