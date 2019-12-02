У параді в Пекіні брали участь 15 тисяч солдатів і сотні видів озброєнь вітчизняного виробництва. Голова КНР Сі Цзіньпін підтвердив прихильність курсу "одна країна - дві системи" щодо Гонконгу.

КНР з нагоди 70-річчя від дня заснування влаштувала найбільший у своїй історії військовий парад, продемонструвавши військову міць.

Військовий парад в КНР Скріншот з відео

Військовий парад в КНР Скріншот з відео

У параді на площі Тяньанмень в Пекіні 1 жовтня взяли участь 15 тисяч військовослужбовців, понад 150 літаків, 580 танків і інших видів військової техніки, в тому числі міжконтинентальні ракети, які можуть бути оснащені ядерною зброєю.

Замначальника Генштабу Збройних сил КНР Кай Чжіцзюнь зазначив, що всі показані на параді озброєння - виключно вітчизняного виробництва.

Військовий парад в КНР Скріншот з відео

Військовий парад в КНР Скріншот з відео

Військовий парад приймав голова КНР Сі Цзіньпін, стоячи у відкритому чорному лімузині марки "Червоний прапор". Він заявив, що ніхто в світі не зможе похитнути "основ цієї великої нації".

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