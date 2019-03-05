МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Військова таємниця: експерт пояснив, чим небезпечне засекречування оборонних витрат

202Читати матеріал російською

Головний експерт антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов зазначив, що в Росії, постачаючи нам деталі, чудово розуміють стан української оборонної промисловості. Але, за його словами, тотальна брехня та закриті оборонні бюджети є плацдармом для конструювання корупційних "годівничок".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Олександр Лємєнов 

Новини

Всі новини