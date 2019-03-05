Військова таємниця: експерт пояснив, чим небезпечне засекречування оборонних витрат

Головний експерт антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов зазначив, що в Росії, постачаючи нам деталі, чудово розуміють стан української оборонної промисловості. Але, за його словами, тотальна брехня та закриті оборонні бюджети є плацдармом для конструювання корупційних "годівничок".

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