Війна на Близькому Сході: переговори Ердогана з Путіним

Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган сподівається на досягнення перемир'я щодо ситуації в Ідлібі (Сирія) після переговорів із Путіним, які заплановані на 5 березня у Москві.

Про це він заявив під час виступу в Анкарі, повідомляють РИА Новости. Водночас наголошується, що у Кремлі такі плани турецької влади "щодо безпольотної зони" вже назвали нездійсненними.

"У четвер із Путіним обговоримо події в Ідлібі. Сподіваюся, що за результатами нашої бесіди вдасться досягти перемир'я", – сказав Ердоган.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков поспішив відповісти, що Росія виходить з оцінки ситуації її військовими, які раніше заявили про неможливість гарантувати безпеку польотів над цим сирійським регіоном.

За його словами, у Кремлі оцінюють події в Сирії на землі і в повітрі з урахуванням активності турецьких безпілотників. Пєсков нагадав, нібито раніше в адміністрації президента Туреччини заявляли, що міжнародна спільнота має вжити заходів для захисту цивільного населення і оголошення "безпольотної зони над Ідлібом".

"Ми виходимо з конкретної ситуації на землі. Це предмет оцінок і аналізу наших військових фахівців у Сирії про неможливість гарантування безпеки польотів над Ідлібом", – зазначив він.

Як повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на Reuters, незабаром Ердоган заявив, що у Туреччині немає проблем із Росією та Іраном у Сирії. Але водночас він нібито наголосив, що втрати солдатів і техніки сирійських урядових військ "через турецькі й повстанські атаки – це тільки початок".

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