Війна гасел: як крилаті висловлювання працюють на політиків

В 2019 році українці еволюціонували від гасла "Слава Україні! до гасла - "Зробимо їх разом!", що, фактично допомогло Володимиру Зеленському перемогти на виборах двічі.

Сучасна історія українських гасел бере свій початок у 1920-х роках, коли вперше, за часів УНР, Чорні запорожці використовували вітання "Слава Україні! – Козакам Слава!". Протягом десятиліть воно сформувалося, як відоме сьогодні "Слава Україні! – Героям слава!", проте були часи, коли замість героїв, прославляли гетьмана Скоропадського, Євгена Коновальця, а потім Андрія Мельника.

Під час передвиборчих перегонів найбільш популярними виявились гасла, присвячені абстрактним змінам "Жити по-новому", цінності миру, заклик до повернення Криму та заклик до єднання країни. Середнього рівня згадуваності набули такі (вже повторювані, іміджеві) меседжі, що присвячені зміні влади, реформам.

Але виборець більше був сконцентрований на персональних гаслах, які, на думку політичних консультантів, мали асоціюватись із політиками, причому, дуже конкретними політиками. Володимир Зеленський: "Зе!Команда", "Голосуй за Зе!", "Непроєвибори", Петр Порошенко - "Жити по-новому!", "Армія, мова, віра", "Кандидатів багато – президент один", Юлия Тимошенко - "Новий курс України", "Вірю (в Україну)", Юрий Бойко: "Опозиційна платформа – За життя!", "Юрий Бойко. Мир в Украине"; Анатолий Гриценко: "Чесних більше", "Анатолій Гриценко 2019", "Їхтребадебати".

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