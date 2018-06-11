Відставка команди Данилюка, музей твітів Трампа - новини на ObozTV

Кількість поранених у результаті вибуху гранати у Сумах зросла до дев`яти осіб. Вся команда екс-міністра фінансів Олександра Данилюка піде у відставку.У російському кінотеатрі "Кінотавр" закликали звільнити українського режисера Сенцова. Укргідрометцентр попередив про сильні дощі та грози на заході України. У Каліфорнії відкрили музей записів Трампа у Twitter.

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