Відставка Гончарука – це наслідок "неврівноваженості президента": депутатка

Народна депутатка України, "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала можливі зміни в уряді та відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

"Мені здається, що тут проявляється неврівноваженість характеру президента, адже, якщо він дав можливість цьому прем'єру відзвітуватися, то він вбачав у цьому можливість виходу економіки з піке. А якщо через тиждень він знову не бачить перспективи в діях прем'єра, ну, то це означає, що або у президента проблеми з характером, або вагалі не було жодної стратегії та бачення роботи цього уряду", – заявила депутатка.

Вона вважає, що цей уряд – це "наспіх зібрані люди".

"Скажіть, будь ласка, за рахунок чого буде поповнюватися бюджет?" – додала Южаніна.

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