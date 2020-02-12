Відставка Андрія Богдана: як це було

Серед чисельних версій і інтерпретацій того, як само відбулася відставка Андрія Богдана з посади очількика офісу президента України Володимира Зеленського, журналісти випускають один нюанс.

За словами джерел "Української правди", Богдан 10 лютого збирав своїх заступників і дав зрозуміти, що йде у відставку. Зокрема, він сказав: "Тепер кожен сам за себе". Отже виходить, тепер мєсьє Богдан перестав бути "мушкетером короля", які, як відомо, "один за всіх і всі за одного".

То, ким же тепер він став? Можливо тепер він "галантерейщик Бонас'є", який перейшов на службу до "кардинала Мазаріні"?

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