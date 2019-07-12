"Відпрацювали на четвірку": нардеп підбив підсумки роботи Ради 8-го скликання

Народний депутат України Дмитро Андрієвський підбив підсумки роботи Верховної Ради 8-го скликання і назвав її головні досягнення.

"Запущено цілу низку важливих реформ. Давайте згадаємо реформу місцевого самоврядування. Зараз більше половини державного бюджету розподіляється на місцях. Ми бачимо відновлення місцевої інфраструктури, нові об'єкти будуються", – зазначив політик.

"Реформа освіти – базова реформа, яка протягом 3-5 років дасть відповідні результати. Медична реформа – можна по-різному ставитися до неї, але це однозначно крок вперед", – перерахував він.

Андрієвський нагадав, що дуже багато було зроблено щодо захисту і розвитку державної мови.

"Я вже не кажу, що Верховна Рада за цей час прийняла 34 надзвичайно важливі закони, які значно збільшують соціальний статус і фінансування наших Збройних сил", – додав нардеп.

В результаті парламентарій поставив Раді "міцну четвірку".

Подробиці дивіться в Підсумках дня з Вадимом Колодійчуком на ObozTV.

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