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23 квітня • оновлено в 18:13
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Колишній розвідник спрогнозував нові точки розведення сил на Донбасі

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До кінця поточного року розведення сил на Донбасі може бути здійснене ще на 2-3 ділянках.

Можливе створення масштабнішого КПВВ на Світлодарській Дузі безпосередньо на Дебальцевській трасі. Такий прогноз в ефірі ObozTV озвучив колишній військовий розвідник, працівник фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

Він назвав й інші найбільш імовірні ділянки для розведення сил. "Це може бути район неподалік від Маріуполя у Водяному, щоб іще більше убезпечити контрольно-пропускний пункт у Гнутовому, це може бути район Павлополя, може бути район Новотроїцького".

"Варіантів дуже багато, всі вони поки стовідсотково не підтверджені", – зауважив Римарук.

Як писав OBOZREVATEL, 11 квітня президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в зону проведення Операції Об'єднаних сил анонсував нове розведення сил на Донбасі.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Операція Об'єднаних сил на Донбасі мінські домовленості Мирні переговори в Мінську Відведення військ на Донбасі Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Андрій Римарук
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а ведь если посмотреть на современную деградирующую Украину, послушать украинские патриотические лозунги, и как лгут и кривляются украинские политики, политологи и журналисты, и становится ясно, что Украина это государство-симулякр... все действия украинской власти все 30 лет незалежности симулируют государство, а такового, по большому счету, и нет вовсе.
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