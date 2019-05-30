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Відмовилися приймати відставку: Рада залишила Гройсмана на посаді

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Верховна Рада України у четвер, 30 травня, відмовилася відправити у відставку чинний Кабінет міністрів на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

"За" відставку проголосувало 97 народних депутатів, проти — 63.Таким чином парламент не підтримав відставку уряду (щоб подивитися результати поіменного голосування, доскрольте до кінця сторінки).

До слова, з Блоку Петра Порошенка, членом якого був сам Гройсман, його відставку підтримали депутати Андрій Антонищак, Олег Дмитренко, Василь Брензович, Олександр Сугоняко, Наталія Новак і Андрій Немировський.

Гройсман подякував депутатам після голосування.

"Шановні колеги, я дякую за ваше рішення. Сказав, що будь-яке рішення прийму з повагою. Це була позиція, а не емоції. Я ніколи не скидав із себе відповідальність. Від самого дитинства... Ви гадаєте, я не розумію, наскільки людям важко? Чи легко обслуговувати державний борг у 417 млрд грн — третину нашого бюджету? Разом із тим ми почали зміни, і вони можуть проходити швидше, якщо фракції об'єднаються і голосуватимуть", — заявив прем'єр.

Також Гройсман звернувся до тих парламентарів, які його критикували.

"Я розумію, що ви сьогодні розвиваєте свої легені, штовхаючи повітря в інформаційний простір. Займіться тим, щоб голосувати своїм серцем. Сьогодні я зрозумів, чому люди говорять, що не поважають парламент... Для вас, для деяких, важливий ваш мандат, рейтинг, значок, недоторканність, а для мене важливі Україна та українці. Я тільки три роки прем'єр! А деякі десятки років при владі. І я борюся з тим, що ви накоїли... Ми повинні все це вигрібати після вас!", — заявив глава уряду.

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