Відмиють все

Отак нині виглядає генеральне прибирання столичних вулиць. Перша спецмашина розпилює на асфальт розчин миючого засобу. Друга - звичайна поливалка - змиває піну і бруд з дороги. Чистота виходить - не ідеальна.

Бо й самі дороги - не ідеальні, пояснює водій комунальної новинки американського виробництва.

"Управління новим обладнанням. Джостіки – повертає вправо-вліво, навантаження на насос. Тиск: більше –менше", — говорить водій миючої машини Олег.

Такий агрегат може відмити не лише осілу пилюку, а й бензиново-мастильні та інші плями. Бонус - поливання освіжить загазоване столичне повітря. Подекуди і не щодень.

"Якщо казати про чистий клінінг із використанням миючих засобів, то це буде звичайно ще рідше. В першу чергу – навесні і восени. Центральна частина міста, туристичні, історичні міста, першочергові навантажені магістралі міста", — говорить гендиректор КК "Київавтодор" Олександр Густєлєв.

Поки на генприбирання виходять три спецмашини. До кінця року мають доставити ще 9 одиниць такої техніки. У скільки ж вона обійшлася столичному бюджету – з‘ясовували разом з аналітиком державного сервісу "Прозорро".

"Закупівля проводилася в грудні 2018 року: було куплено 12 машин форд і вони коштували майже 56 млн грн", — повідомив Олександр Ковальонок, аналітик ДП "Прозорро".

Виходить, одна машина коштує близько 5 млн гривень. А ось якими миючими засобами чистять дороги і скільки на них витратили – даних немає. Остання інформація - за 2015 рік.

"В мене є 2 теорії, чому. Перша – тому, що миючі засоби є і там їх на кілька років вистачить. Друге – це те, що всі 12 машин були роздані управлінням "Київавтодору" в м.Києві і можливо, що вони самі закуповують миючі засоби", — розмірковує Олександр Ковальонок.

Коли і за скільки було закуплено хімії для миття доріг гендиректор комунальної корпорації на презентації спецтехніки не пригадав. Лише запевнив - засоби безпечні.

"На сьогоднішній день використовуються миючі засоби вітчизняного виробництва. Які пройшли всі сертифікації", — говорить Олександр Густерев.

Миття доріг та тротуарів практикують у США, Великобританії. Франції, Німеччині, Японії, Сінгапурі. Там же - існують і реальні штрафи за забруднення довкілля.

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