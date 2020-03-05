Відкриття ринку землі: коментар експерта

Доцент Київської школи економіки Олег Нів'євський у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував відкриття ринку землі в Україні. Депутати розглянули вже понад 3000 правок. Залишилось близько 1500.

"З тим темпом, з яким вони приймають чи відхиляють правки, то можна очікувати, що протягом двох-трьох тижнів всі законопроекти будуть прийняті. А уся інфраструктура для купівлі та продажу землі вже готова. Зараз із цим проблем немає. Зміни, які пропонуються, вони просто спрощують цю процедуру. Але якщо просто зараз запровадити ринок землі, то система вже працюватиме", - заявив Нів'євький

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