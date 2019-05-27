Відбулися вибори до Європарламенту: Obozrevatel News

Відбулися вибори до Європарламенту

Сутички "жовтих жилетів" та перемога Європейської народної партії. Понад 400 мільйонів європейців з 28 країн ЄС обрали депутатів до Європейського парламенту. В день виборів у Брюсселі кілька десятків активістів влаштували мітинг біля Північного вокзалу. Двадцятьох людей затримала поліція. Без інцидентів минули вибори у Великій Британії, яка стоїть на порозі виходу з ЄС. Там перемогла новостворена партія Brexit. Її очолює Найджел Фарадж, який підтримує вихід країни з Євросоюзу. Його партія набрала близько 32% голосів і отримала 28 місць у Європарламенті.

Затримання активістів у Рівному

Президент України Володимир Зеленський закликав правоохоронців не чинити тиск на тих учасників мирних зібрань, які не порушують закон. Так глава держави прокоментував затримання двох неповнолітніх у Рівному. Минулої п'ятниці, нагадаємо, вони вийшли на пікет з вимогою відставки Зеленського. Одна з учасниць пікету- 16-ти річна Дарія Коцюба заявила про тиск з боку поліції. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук. Своєю чергою перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила про намір відправити запит у Нацполіцію. Наразі у Рівному триває службова перевірка щодо правоохоронців, які затримали двох підлітків.

Наслідки негоди в Україні

Україна оговтується від наслідків негоди. У ДСНС розповіли: на території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей затопило близько двох тисяч будинків. На Івано-Франківщині станом на сьогоднішній ранок залишаються підтопленими 12 дворів у трьох населених пунктах. Однак, кажуть надзвичайники, рівень води поступово спадає. Зачепила негода й північну та центральну Україну. На Житомирщині зареєстрували шість випадків підтоплення приватних будинків та автодоріг. На Кіровоградщині у людей затопило погреби. Синоптики й надалі попереджають про дощі. Однак заспокоюють: вони будуть нетривалими.

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