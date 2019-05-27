ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
МедОбозГоловна

Відбулися вибори до Європарламенту: Obozrevatel News

38Читати матеріал російською

Відбулися вибори до Європарламенту

Сутички "жовтих жилетів" та перемога Європейської народної партії. Понад 400 мільйонів європейців з 28 країн ЄС обрали депутатів до Європейського парламенту. В день виборів у Брюсселі кілька десятків активістів влаштували мітинг біля Північного вокзалу. Двадцятьох людей затримала поліція. Без інцидентів минули вибори у Великій Британії, яка стоїть на порозі виходу з ЄС. Там перемогла новостворена партія Brexit. Її очолює Найджел Фарадж, який підтримує вихід країни з Євросоюзу. Його партія набрала близько 32% голосів і отримала 28 місць у Європарламенті.

Затримання активістів у Рівному

Президент України Володимир Зеленський закликав правоохоронців не чинити тиск на тих учасників мирних зібрань, які не порушують закон. Так глава держави прокоментував затримання двох неповнолітніх у Рівному. Минулої п'ятниці, нагадаємо, вони вийшли на пікет з вимогою відставки Зеленського. Одна з учасниць пікету- 16-ти річна Дарія Коцюба заявила про тиск з боку поліції. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук. Своєю чергою перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила про намір відправити запит у Нацполіцію. Наразі у Рівному триває службова перевірка щодо правоохоронців, які затримали двох підлітків.

Наслідки негоди в Україні

Україна оговтується від наслідків негоди. У ДСНС розповіли: на території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей затопило близько двох тисяч будинків. На Івано-Франківщині станом на сьогоднішній ранок залишаються підтопленими 12 дворів у трьох населених пунктах. Однак, кажуть надзвичайники, рівень води поступово спадає. Зачепила негода й північну та центральну Україну. На Житомирщині зареєстрували шість випадків підтоплення приватних будинків та автодоріг. На Кіровоградщині у людей затопило погреби. Синоптики й надалі попереджають про дощі. Однак заспокоюють: вони будуть нетривалими.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 17:30 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Obozrevatel News" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Obozrevatel NewsЕфіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини