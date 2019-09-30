Від Зеленського вимагають політичного камінг-ауту: петиція набирає популярності

Президента України Володимира Зеленського закликали опублікувати стенограми всіх телефонних розмов з російським лідером Володимиром Путіним.

На сайті президента з'явилася відповідна петиція від 28 вересня. Вже проголосували 7942 людини на момент написання матеріалу.

"Враховуючи дипломатичний скандал, який пов'язаний із телефонними розмовами з президентом США Трампом та зміст цих розмов, зокрема: "загравання" із Трампом, узгодження позицій щодо деяких кримінальних справ, критику лідерів ЄС та екс-посла США тощо, вимагаємо оприлюднення стенограм всіх телефонних розмов між президентом України Зеленським та президентом Росії Путіним", – йдеться в тексті.

Петиція має набрати 25 тисяч підписів, щоб її розглянув президент. "Наголошуємо, що Ви – президент України, а не приватна особа, тому ці розмови не є і не можуть бути особистими приватними балачками, тим паче, якщо мова йде про розмови із лідером країни-агресора – Путіним", – додали в петиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту у американців.

В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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