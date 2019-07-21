Вибори в Раду: в ОПОРІ відзначили головні негативні тренди

Вибори до Верховної Ради України 21 липня 2019 року: спецефір ObozTV "Чергові позачергові".

Аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев розповів про порушення під час виборчої кампанії і головний негативний тренд позачергових парламентських виборів 2019 року.

"У нас повністю відтворюється в одномандатних округах практика, яка стосується непрямого підкупу виборців. Що таке непрямий підкуп виборців? Це коли у нас немає злочинної змови "я тобі – гроші, ти мені – голос". Але кандидат агітує шляхом роздачі товарів, послуг", – пояснив Клюжев.

Він висловив сподывання, що технологія непрямого підкупу не вплине на результати виборів.

"Це вже не так все працює. Виборець вже каже: ну навіть якщо я візьму цю гречку, ніхто ж не примушує мене голосувати...", – зазначив аналітик, але закликав відмовлятися від цієї споживацької філософії та не брати нічого.

Більше про перебіг голосування 21 липня і порушеннях на виборах – дивіться в нашому спецефірі.

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