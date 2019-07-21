Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна
Вибори до Верховної Ради України 2019

Вибори в Раду: в ОПОРІ відзначили головні негативні тренди

291 Читати матеріал російською

Вибори до Верховної Ради України 21 липня 2019 року: спецефір ObozTV "Чергові позачергові".

Аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев розповів про порушення під час виборчої кампанії і головний негативний тренд позачергових парламентських виборів 2019 року.

"У нас повністю відтворюється в одномандатних округах практика, яка стосується непрямого підкупу виборців. Що таке непрямий підкуп виборців? Це коли у нас немає злочинної змови "я тобі – гроші, ти мені – голос". Але кандидат агітує шляхом роздачі товарів, послуг", – пояснив Клюжев.

Він висловив сподывання, що технологія непрямого підкупу не вплине на результати виборів.

"Це вже не так все працює. Виборець вже каже: ну навіть якщо я візьму цю гречку, ніхто ж не примушує мене голосувати...", – зазначив аналітик, але закликав відмовлятися від цієї споживацької філософії та не брати нічого.

Більше про перебіг голосування 21 липня і порушеннях на виборах – дивіться в нашому спецефірі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019 Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олександр Клюжев
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини