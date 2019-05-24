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Вибори до Європарламенту: які шанси у ''друзів Путіна''

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У Євросоюзі стартували вибори в Європарламент (ЄП). Зокрема у четвер, 23 травня, відкрилися перші виборчі дільниці – у Великобританії і Нідерландах. 24 травня голосують Чехія та Ірландія. У суботу, 25 травня, до них приєднаються Мальта, Латвія, Словаччина. Решта країн зроблять свій вибір у неділю.

Загалом право голосу на виборах до Європарламенту в 28 країнах-членах ЄС мають 427 млн осіб, повідомляє DW. На виборах мають обрати 751 євродепутата. У кожної із 28 країн-членів зарезервована чітка кількість місць у ЄС. Найбільше їх у Німеччини (96), Франції (74), Італії та Великобританії (по 73). Невеликі країни, наприклад Кіпр, Люксембург і Мальта, мають лише по шість євродепутатів. Перші результати будуть відомі вже в неділю, 26 травня.

Це дев'яті вибори до ЄП із моменту їхнього введення у 1979 році, і явка виборців кожного разу падала, досягнувши 43% у 2014 році.

Під час цих виборів, як ніколи, стає актуальною ситуація, коли євроскептики починають набирати популярність і зміцнювати свої позиції.

На всьому континенті національні лідери намагаються мобілізувати своїх прихильників, щоб протистояти популістському сплеску. Однак, згідно з прогнозами, праві популісти просунуться досить серйозно, пише "Європравда".

Проте підйом євроскептиків, як очікується, не охопить весь блок, а виборці в Іспанії, Ірландії та країнах Балтії продемонструють тверду підтримку ЄС.

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