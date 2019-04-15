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Вибираємо яйця до Великодня

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Коротка інспекція торговими майданчиками допомогла нам визначити, що більшість українців не знають, як обрати якісне яйце і де його краще купувати. В пошуках правди ми приїхали на одну з птахофабрик агрохолдингу "Авангард". Тут маємо дізнатись, чим годують курей, а головне, чи відрізняються їх яйця від домашніх.

"В промислових умовах курка споживає збалансований корм, який має всі необхідні поживні речовини для знесення яйця", — говорить Інна Ігнатченко, головний технолог птахофабрики.

"На птахофабриці збалансованими кормами, а вдома - то що дадуть, то що знайде", — говорить директор птахофабрик “Слов’яни” і “Макарівська” В’ячеслав Коцан.

Раціон курки не єдина відмінність, яка впливає на якості яйця. Дотримання санітарних норм та ретельне відстеження хворої птиці – селяни цим не опікуються, кажуть в асоціації птахівників.

"На фабриках, це більш контролюється і з боку ветеринарних служб. Тим більше, якщо витримується біобезпека то таких проблем немає, а от в приватному секторі це, звичайно, що є ризик потрапляння сальмонели або ще чогось", — наголошує Сергій Карпенко, керівник Асоціації птахівників.

Тому звертайте увагу на вигляд яйця.

"У білого свіже яйце - шкаралупа яскрава і насичена, у старого несвіжого вона сіра", — говорить В’ячеслав Коцан.

Напередодні Великодня українці закуповують велику кількість яєць для приготування різноманітних страв і для виготовлення крашанок. В асоціації птахівників радять купувати яйця в супермаркетах. Бо на базарах встановити походження яєць вкрай важко.

Також ви ніколи не дізнаєтесь, коли яйце привезли на базар, яка була температура при транспортуванні. А ще, як ви бачите, про температурний режим, в таких торгових точках не дуже дбають, або ж взагалі продають з підлоги.

"Яйця можуть зберігається і до шести місяців, за умови нормальної оптимальної температури в холодильнику. Це плюс 2 плюс 4", — говорить В’ячеслав Коцан.

Такі вимоги, зазвичай, витримуються лише в супермаркетах. А ще тут ви оберете відсортоване яйце по вазі.

"Кожне яйце сортується залежно від ваги є категорія дрібне С2,С1,С0 і С0 плюс", — зазначає Інна Ігнатченко.

Якщо ви вже обрали свіжі та корисні яйця, як це зробив я, тоді ось вам рецепт крашанок з народу: беру шолоху з цибулі можу краску харчову чи буряковий сік і так розкрашую.

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