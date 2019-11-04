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5 листопада • оновлено в 11:37
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Ви вакцинуєтесь від грипу?

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На вулиці вже стало прохолодно, а значить це пора для розмноження вірусів. Одним з найбільш популярних є вірус грипу.

На порядку для питання в народ про вакцинацію від грипу. 82% опитаних зазначили, що не робили і не роблять вакцинування від грипу, натомість попереджують це захворювання сильним імунітетом та вітамінами, спішать з роботи в теплі домівки та роблять корисні чаї. Однак 18% громадян не ризикують проблемі вірусу грипу і роблять, або вже зробили вакцинування.

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Народний OBOZREVATEL
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