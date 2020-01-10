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10 січня • оновлено в 12:08
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Версії катастрофи рейсу "PS752" в Ірані

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Ведучі та журналісти "Студії OBOZREVATEL" зробили огляд найвірогідніших версій катастрофи літака МАУ в Ірані.

США, Канада та Великобританія заявили про ракетний удар по літаку МАУ

Заява Зеленського про розслідування катастрофи українського літака в Ірані

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родичами загиблих

Коментарі експертів із приводу можливих версій катастрофи

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