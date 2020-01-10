Версії катастрофи рейсу "PS752" в Ірані

Ведучі та журналісти "Студії OBOZREVATEL" зробили огляд найвірогідніших версій катастрофи літака МАУ в Ірані.

США, Канада та Великобританія заявили про ракетний удар по літаку МАУ

Заява Зеленського про розслідування катастрофи українського літака в Ірані

Bellingcat та NYT заявили про те, що в український літак, що належав "МАУ", влучила ракета

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родичами загиблих

Коментарі експертів із приводу можливих версій катастрофи

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!