Версії катастрофи рейсу "PS752" в Ірані
Ведучі та журналісти "Студії OBOZREVATEL" зробили огляд найвірогідніших версій катастрофи літака МАУ в Ірані.
США, Канада та Великобританія заявили про ракетний удар по літаку МАУ
Заява Зеленського про розслідування катастрофи українського літака в Ірані
Bellingcat та NYT заявили про те, що в український літак, що належав "МАУ", влучила ракета
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родичами загиблих
Коментарі експертів із приводу можливих версій катастрофи
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