Верифікація пенсій та субсидій: прогнози економіста

Економіст Віктор Скаршевський у прямому етері ObozTV прокоментував новини про те, що ВР схвалила проекти щодо верифікації пенсій та субсидій.

Він зазначив, що сьогодні 44% усіх громадян отримують у тій чи іншій мірі виплати від держави, а це, якщо вірити Держкомстату - 18 млн осіб.

"Сума, яка витрачається на ці послуги - це 600 млрд гривень, це майже половина бюджету. І зробити верифікацію якісно у таких величезних масштабах неможливо", - заявив економіст.

Він також зазначив, що верифікація соціальних виплат в Україні не є чимось новим, вона проводилась із 2016 року до жовтня 2018 року, коли Конституційний суд України заявив, що міністерство фінансів отримало забагато доступу до особистих даних громадян.

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