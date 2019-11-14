Венеція пішла під воду: природна катастрофа очима очевидців

Достроково закрите Венеціанське бієнале, зачинені магазини і аптеки, зруйновані бари і ресторани - ось перші результати повені, яку жителі міста-острова називають не інакше як "катастрофа".

Мешканка Венеції Ольга Клінгенберг розповіла про те, як жителі міста пережили повінь, яка стала найбільшою за 50 років і тільки зовсім трохи відстало від історичного максимуму. За її словами, сказаними до ефіру, швидкість прибуття води в цей раз була надзвичайно високою, що було обумовлено двома сильними вітрами, які підняли хвилі, схожі на "маленькі цунамі", які з величезною швидкістю обрушилися на Венецію.

Ольга припустила, що збитки, можливо, був би набагато меншим, якби був реалізований проект дамби, покликаний захистити туристичну перлину Італії, і на яку, за її словами, було витрачено величезні гроші, з яким пов'язана не менша кількість корупційних скандалів.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!"

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал