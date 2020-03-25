Великдень під час карантину. Як будемо святкувати?

Ректор Відкритого православного університету Георгій Коваленко в ефірі ObozTV розповів, як Православна церква України готується до Великодня в умовах карантину.

"Церква вже почала готуватися. Зі спілкування з фахівцями було зрозуміло, що пік небезпеки припадатиме на період з Вербної неділі до Великодня", - повідомив священик.

"Я думаю, що церква, з одного боку, вже готова, тому що ми цього тижня вже бачили трансляцію онлайн і більшість з нас як раз молилося вдома. Я думаю, до Великодня церква розробить рекомендації для священиків та вірних", - зазначив Коваленко.

За його словами, ПЦУ "не наражатиме своїх вірян на небезпеку".

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