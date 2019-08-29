Сильно вмотивовані некомпетентні люди: ексдепутатка про нову ВР

Народна депутатка України VIII скликання, журналістка Ольга Червакова прокоментувала початок роботи нової Верховної Ради.

Вона заявила, що провела у стінах ВР більше 20 років у різних ролях, від журналістки до депутатів. Червакова заявила, що у ВР прийшла велика кількість сильно вмотивованих, але кричущо некомпетентних людей. Для неї лишається питання, чи зможуть вони реалізувати все, що заплановано, законними методами. На сьогодні заплановано голосування по 27 законопроектам. Але згідно до процедури законопроект має пройти дискусії у відповідних комітетах, які ще не сформовані. І якщо сьогодні Рада проголосує закони, поставлені в робочий план на сьогодні, то це відкриє "скриньку Пандори" і все це, за її словами, може мати наслідки у вигляді оскарження цих законів у судах України.

Серед хороших рішень журналістка виокремила обрання Сергія Рахманіна, заступника головного редактора часопису "Дзеркало тижня", головою фракції "Голос". На її думку, Рахманін зможе забезпечити "перемогу розуму над маразмом". Червакова назвала його потужною, авторитетною людиною і справжнім професіоналом.

Вона зазначила, що в останні роки журналістика дуже змінилася і парламентська журналістика перестала бути такою, як була раніше. Червакова заявила, що з парламентської журналістики пішло дуже багато професіоналів, і вже ніхто з журналістів не займається вихованням депутатів. Вона наголосила, що говорить не про сюжети, а про якість комунікації журналістів із депутатами.

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