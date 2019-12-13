Вбивство Шеремета: скандальні подробиці звинувачень

Українські правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Записи прозвучали на брифінгу МВС у четвер, 12 грудня. Трансляція події велася онлайн.

Зокрема, правоохоронці зафіксували розмови ветеранки АТО Інни Грищенко з позивним "Пума" про виклик на допит учасника бойових дій на Донбасі Івана Вакуленка.

"Сидиш, стоїш? Тоді ляжь, бл*дь. Вони намагаються цю тему ще з цим убивством Шеремета зв'язати. Нашого спільного друга, долбо**ба котрий, викликають на понеділок на 21 число сюди в управління, до нас бл*дь на Володимирську в ментовське, на допит у справі Паші Шеремета", – сказала вона співрозмовнику.

Грищенко також зтелефонувалася з невідомою жінкою, сказавши їй, що "свідка, який Ваня, викликають у нас тут у Києві в управу".

Співрозмовниця відповіла: "Він мені говорив, що по Шеремету свідком. Малишка, він наш головний біль. Ми повинні берегти його, як зіницю ока".

В іншій розмові "Пума" заявила, що їй "стрьомно", що Вакуленко, якого викликали на допит, раптово зник.

"Ось це ти мене вбила", – відповів співрозмовник. "Зараз шукаємо Ваню", – сказала вона. Також Грищенко говорила, що Вакуленка "потрібно берегти".

Після того, як стало відомо, що знайдений труп Івана Вакуленка, "Пума" говорила по телефону наступне: "У мене відчуття, що все дуже на краще. Все складається так, як нам треба".

Співрозмовник Пуми: "Він сам або допомогли?"

"Пума": "Перше. Він не вивіз Шеремета. Думаю, що Шеремет це була остаточна..."

Крім того, обговорювалася можливість крадіжки дітей волонтерки Марусі Звіробій. Можливість інсценування по телефону, зокрема, обговорювала медикиня Юлія Кузьменко, яка була затримана в Києві.

"Нам треба, щоб якась баба стала проводом... Нам потрібна Жанна Дарк", – сказала жінка, яку Нацполіція підписує псевдо "Вася".

Водночас сама Звіробій не вірить у правдивість наданих доказів і експертиз, зокрема записів телефонних розмов, і має намір захищати Кузьменко в суді.

Зазначимо, що основною версією була названа дестабілізація ситуації в Україні шляхом убивства відомої особистості:

"Перша версія: помилка в об'єкті злочину, з огляду на те, що автомобіль використовувався Оленою Притулою, керівницею сайту "Українська Правда", а не Павлом Шереметом особисто. Друга версія: побутові і міжособистісні конфліктні ситуації. Третя версія: професійна діяльність потерпілого журналіста в Україні, Білорусі та Росії. І четверта версія: дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом убивства відомої особи", – розповів генерал поліції Євген Коваль.

Також вранці 13 грудня стало відомо про те, що обшуки проводяться у Павліни Степанової і її чоловіка.

Очільник Нацполіції також повідомив, що у вбивстві підозрюють:

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