Вбивство мера-утікача: Obozrevatel News

Вбивство мера-утікача

Зв‘язані руки та пробита голова. На Одещині знайшли мертвим колишнього мера Тірасполя – Андрія Безбабченка. У поліції кажуть – тіло чоловіка виявили у селі Вапнярка Лиманського району біля автомобіля. Дружина загиблого каже, що він зник ще у вівторок. На території не визнаного Придністров‘я - Безбабченко займався бізнесом. У 2012 р. очолив тираспольську так звану адміністрацію. Конфліктував з придністровськими підприємцями. У 2016 р. після поразки свого патрона – Євгена Шевчука у президентських виборах втік до України.

В Україні стартує виборча кампанія

У ЦВК немає грошей на проведення виборів до парламенту. А тому, вони можуть не встигнути надрукувати бюлетені зі списками партій, каже голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук. Питання про фінансування виборів досі не вирішене, через те, що напередодні Рада не проголосувала за закон про держзакупівлі. Відзавтра в Україні офіційно розпочинається виборча парламентська кампанія, каже Сліпачук. За законом це відбувається на наступний день після оприлюднення указу президента про розпуск Верховної Ради. Сьогодні, нагадаю, документ про розпуск опублікували у виданні "Урядовий кур‘єр".

Указ Зеленського оскаржили у суді

У Верховному суді намагаються оскаржити указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Відповідний позов подав екс-кандидати у президенти Олександр Данилюк. За його словами: вибори мають відбуватися за відкритими списками і кандидати повинні подавати декларації. Проте у Центральній Виборчій комісії вже заявили - даний позов вже не вплине на процес. Вибори мають відбутися 21 липня.

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