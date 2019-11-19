Важливо створити умови для високорентабельних виробництв: фінансист про земельну реформу

Фінансист Василь Горбаль у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував, наскільки цікавою може бути українська земля для іноземних інвесторів.

"Окрім внутрішніх гравців наше сільське господарство розвивалось досить часто без якоїсь постановки цільових завдань, тобто вирівнювання з точки зору економічного розвитку регіонів. Зокрема, що ось цей регіон було би важливо, щоб та чи інша область розвивала ось такі кластери сільського господарства, відповідно, щоби створювались кластери сільського господарства, які би це розвивали", - заявив фінансист.

Він наголосив на важливості створення умов для високорентабельних виробництв, які потребують високого рівня інвестицій.

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