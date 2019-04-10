Вантажівка протаранила 10 автівок: Obozrevatel News

Вантажівка протаранила 10 автівок

У Дніпрі вантажівка протаранила півтора десятки автомобілів. Масштабна ДТП сталася на проспекті Поля. Попередньою причиною аварії називають несправність гальм у КРАЗА. Наразі відомо про одну потерпілу, вона була пасажиркою одного з понівечених авто - лікарі діагностували у жінки струс мозку і надають необхідну допомогу.

Фейкове затримання "українського партизана" в Росії

Затриманий у Росії Ігор Пирожок не має ніякого відношення до Правого сектору. Про це заявив речник Правого сектора Артем Скоропадський. З його слів, Пирожка вигнали з організації ще у 2014 році – за кримінальні схеми і відтоді з ним не підтримують зв‘зок.

Надзвичайний стан в Нью-Йорку через спалах кору

В окремих районах Нью-Йорка оголосили надзвичайний стан через спалах кору. Рішення ухвалила міська адміністрація. Там пояснили: хоча епідемія розпочалася ще восени минулого року, зараз ситуація загострилася

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