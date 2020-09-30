Лікар з Ізраїлю спростував популярний фейк про смертність від COVID-19

Смертність від коронавірусу некоректно порівнювати зі смертністю від захворювань, які не передаються через повітря, наприклад, від онкологічних або серцево-судинних захворювань.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль. "Порівнювати просто нерозумно", – підкреслив він.

Коментуючи останні дані про захворюваність і смертність від коронавірусу в світі, 33 мільйони і 1 мільйон відповідно, медик заявив: "Це велика смертність. При грипі в десятки разів менше".

Апелюючи до поширеної думки про те, що нібито смертність від коронавірусу не перевищує смертності від інших захворювань, лікар заявив: "Просто подивіться, що при респіраторному захворюванні смертність 1-2%. Це не рак, це не інфаркт, вони не сезонні і не передаються через дихання! Це реально страшна цифра, до людей не доходить!"

У цьому контексті він поділився висновком, який зробив після нещодавнього візиту в Україну. "У вас люди не надто стурбовані носінням масок і дотриманням соціальної дистанції. Тому я думаю, що велике зростання буде вже найближчим часом, до кінця жовтня", – додав медик.

Повну версію бліцінтерв'ю з Борисом Брилем скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, станом на вівторок, 29 вересня, коронавірусом в світі заразилися понад 33,5 млн осіб. За весь час пандемії COVID-19 призвів до загибелі більше мільйона чоловік.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!