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19 лютого • оновлено в 23:06
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В Україну прибувають пасажири з Китаю: лікарка-інфекціоніст

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Лікарка-інфекціоніст Євгенія Менжуліна у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала епідемію коронавірусу та прибуття українських громадян з Китаю.

"Літак, який перевозить українських громадян, буде проходити дезинфекції, після цього він буде використаний для перевезення інших пасажирів. Є різні інструкції та засоби щодо противірусної обробки. Окрім того даний вірус не живе довго без носія", - заявила лікарка.

Вона також прокоментувала динаміку зростання захворюваності та смертності від коронавірусу.

"Усі властивості коронавірусу поки не вивчені. Так, зараз є світла смуга у боротьбі з коронавірусом, але це не означає, що завтра не буде чорної смуги. Ніхто не знає, як вірус буде поводити себе надалі у тому числі серед європейського та африканського населення", - додала Менжуліна.

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