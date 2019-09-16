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16 вересня • оновлено в 16:19
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В Україну йдуть дощі: прогноз погоди на 16 вересня від ObozTV

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У північних та західних областях України прогнозують чергове зниження температури, в окремих регіонах пройдуть незначні дощі.

ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 17 вересня.

На заході небо затягне хмарами, у Луцьку обіцяють легку зливу. Денний максимум +16 градусів, вночі на термометрах +11.

У північних регіонах переважно дощитиме. Температура повітря вдень +17 градусів, уночі +12.

На сході хмаритиме, місцями пройде короткочасний дощ. Максимум денної температури +27 градусів, вночі на термометрах +11.

В Україну йдуть дощі: прогноз погоди на 16 вересня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На півдні та в Криму також хмарно, проте опадів не прогнозують. Вдень +30 градусів, вночі позначка термометрів опуститься до +12.

У центральних областях небо затягне хмарами, які принесуть із собою дощі. Денний максимум +25 градусів, нічний мінімум +10.

Києву обіцяють невеликий дощ. Температура повітря вдень +17 градусів, уночі +11.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами Укргідрометцентру 18 і 19 вересня дощі розтягнуться на всю Україну, а похолодання лише посилиться.

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