В Україні з'явився небезпечний штам грипу: чи варто боятися за своє життя

Лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини про появу небезпечного штаму грипу в Україні та чи варто українцям боятися нового вірусу.

"Переживати не варто у будь-якому випадку, це ніколи нікому не додавало здоров'я. Епідемії зараз немає, є підйом захворюванності сезонної. Він трапляється щороку, і якоїсь критичної ситуації на даний момент я не бачу", - заявив Жигарєв.

Лікар додав, що зараз дуже легко говорити, що всі, хто хворіє, були нещеплені, адже, за його словами, в Україні щеплені від грипу лише 3% населення.

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