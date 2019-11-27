В Україні заборонять брати плату за допомогу із пошуком роботи за кордоном

Віце-президент всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Микола Александров у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL"

Він прокоментував новини про те, що українським заробітчанам можуть спростити життя, їм будуть допомагати шукати роботу і уникати шахраїв.

"Давайте почнемо з того, що відмінять плату за пошук роботи. Це правильно, я вважаю, адже в Україні такої платні немає. Люди тут не сплачують за те, що вони шукають роботу. А шахраї, більшість з них, заробляють саме на цьому. Вони розміщюють оголошення про те, що людина буде зароблять 5 тисяч доларів десь в Норвегії, наприклад, і нічого особливого не треба знати та вміти. Люди приходять до таких шахраїв, вони їм кажуть, що все реально, що потрібно лише сплатити 200-300-500 доларів і підготувати документи. Люди сплачують, а потім ця компанія зникає. А коли людине не сплачує за вакансію. то шахраю немає сенсу цим займатись. Платню рекрутеру за пошук робітника має сплачувати роботодавець", - заявив Александров.

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