В Україні введуть цивільну конфіскацію: забиратимуть майно

Якщо державний службовець буде отримувати більше, ніж він офіційно заробляє, його майно матимуть право конфіскувати.

Адвокат Єгор Штокалов пояснив різницю між законом про незаконне збагачення, який скасувала ВР попереднього скликання,, та новим законопроектом про цивільну конфіскацію, який нова ВР проголосувала сьогодні. Він зазначив, що у новій конструкції закону відсутня фраза про те, що підозрюваний має доводити законність походження його майна.

Минулого року Конституційний Суд прийняв рішення про те. що данна стаття є неконституційною, оскільки суперечить презумції невинності. У новій редакції закону прибраний цей пункт, а також збільшені пороги незаконного збагачення, під час якого буде виникати кримінальна відповідальність. Зараз це буде 15 000 неоподаткованих доходів громадян, що становить приблизно 14 млн грн, заявив адвокат. Тобто, все, що до 14 млн, буде конфісковуватись, додав він.

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