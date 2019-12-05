В Україні відмінили вільний ринок електроенергії: експерт про новий закон

Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини щодо того, що Верховна Рада заборонила імпорт електроенергії з РФ.

"Там багато маніпуляцій. І зараз говорять про те, що ринок вільної електроенергії, який мав запрацювати влітку, фактично не запрацює, адже все знову повернули в ручний режим. Це один з основних висновків. Стосовно самої Білорусі, то більшість людей не знає. що там добудовується велика електростанція на 2 блоки. Один з блоків працюватиме вже найближчим часом, тобто на кінець 2020 року Білорусь буде готова експортувати електроенергію в Україну. Це дефакто поставки з РФ, адже цю електоростанцію побудував Росатом, просто він зробив це на території Білорусі", - заявив Корольчук

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