Де в Україні похолоднішає: прогноз погоди на 11 грудня від ObozTV
В Україні очікується невелике зниження температури на 1-2 градуси, а в західних областях побільшає сонця.
ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 11 грудня.
На заході переважатиме сонячна і суха погода. Вдень на термометрах +3 градуси, вночі -1.
У північних регіонах небо затягне хмарами. Денний максимум +4 градуси, нічний мінімум 0.
На сході день буде похмурим, в окремих областях пройдуть дощі. Стрілка термометра підніметься до +7, вночі опуститься до +1 градуса.
Південь та Крим – хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Температура повітря протягом дня +11 градусів, уночі +5.
Центральним областям обіцяють хмарну погоду, в Полтаві – короткочасний дощ. Температура повітря вдень +6, вночі -1 градус.
У Києві хмарно та сухо. Денний максимум +4 градуси, нічний мінімум +1.
Бережіть сонце всередині себе! Воно має зігрівати не тільки вас, а й близьких вам людей.
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