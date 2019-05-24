В Україні стартувала виборча кампанія: Obozrevatel News

В Україні стартувала виборча кампанія

В Україні стартувала кампанія з дострокових виборів у Верховну Раду. Напередодні набув чинності відповідний указ президента. Вибори назначені на 21 липня. Зеленський також доручив Кабінету міністрів забезпечити їх фінансування. Але це питання досі не вирішене. У ЦВК кажуть, що не зможуть вчасно надрукувати бюлетені, бо Рада не проголосувала за закон про держзакупівлі. Чергові вибори мали відбутися у жовтні цього року.

Міністерство юстиції почне перевірку призначень Зеленського

В міністерстві юстиції перевірять - чи порушив Володимир Зеленський закон, коли призначав на посади людей в Адміністрацію президента. Зокрема і люстрованого голову Адміністрації президента Андрія Богдана. Міністерство юстиції просить Адміністрацію президента надати копії трудових книжок та інформацію про люстраційну перевірку призначених керівників відомства. В мінюсті кажуть, якщо вимоги закону "Про очищення влади" не виконуються, тоді остаточне рішення ухвалює суд.

Бранець Кремля Станіслав Клих оголосив голодування

Бранець Кремля Станіслав Клих оголосив голодування. Політв'язень сподівається на допомогу від президента Володимира Зеленського, пише у соцмережі російська правозахисниця Тетяна Щур. Про це їй розповіла матір Клиха. Каже, Станіслав перебуває у стані відчаю і сподівається, що влада України не забуде про нього. Голодування Клиха правозахисниця назвала благанням про допомогу, адресованого новому президенту України.

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