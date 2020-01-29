В Україні розіграється негода: прогноз на 30 січня від ObozTV

Негода в Україні затримується. Синоптики попереждають про дощі, вітер, мокрий сніг та ожеледицю.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 30 січня.

У західних регіонах небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Вдень на термометрах +2 градуси, вночі -1 та легкий снігопад.

На півночі хмарно та сухо. Денний максимум +2, нічний мінімум 0 градусів.

На сході очікується хмарна погода, місцями – короткочасні дощі. Вдень стрілка термометра підніметься до +7, вночі опуститься до нуля.

На півдні та в Криму день буде похмурим, у Сімферополі обіцяють зливу. Температура повітря протягом дня +6, вночі +1 градус.

У центральних областях переважатиме хмарна погода, місцями сніжитиме. Температура повітря вдень +3 градуси, вночі 0.

У Києві за прогнозом хмарно, здебільшого без сильних опадів. Денний максимум +2, нічний мінімум 0 градусів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що погіршення погодних умов збережеться до кінця поточного тижня – не виключено, що подекуди випаде довгоочікуваний сніг.

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