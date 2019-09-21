Різко потеплішає до +20: прогноз погоди в Україні на 22 вересня від ObozTV

Різко потеплішає до +20: прогноз погоди в Україні на 22 вересня від ObozTV868 Читати матеріал російською
Найближчими днями в Україні очікується суттєве потепління та зменшення кількості опадів.
ObozTV представляє прогноз погоди на неділю, 22 вересня.
На заході прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря вдень +20 градусів, уночі +4.
На півночі сонце чергуватиметься з хмарами. Денний максимум +19 градусів, нічний мінімум +5.
Східним регіонам обіцяють похмуру, але суху погоду. Максимум денної температури +18, вночі на термометрах +3 градуси.
Південь та Крим – хмарна погода без краплини опадів. Температура повітря вдень +20 градусів, уночі +5.
У центральних областях за прогнозом мінлива хмарність. Вдень повітря прогріється до +19 градусів, вночі термометри покажуть +3.
У Києві 22 вересня очікується гарний сонячний день, без опадів. Денний максимум +19 градусів, нічний мінімум +9.
Як писав OBOZREVATEL, уже з'явився довгостроковий прогноз погоди на зиму-2020 в Україні від народного синоптика Леоніда Горбаня.
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