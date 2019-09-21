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21 вересня • оновлено в 16:18
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Різко потеплішає до +20: прогноз погоди в Україні на 22 вересня від ObozTV

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Найближчими днями в Україні очікується суттєве потепління та зменшення кількості опадів.

ObozTV представляє прогноз погоди на неділю, 22 вересня.

На заході прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря вдень +20 градусів, уночі +4.

На півночі сонце чергуватиметься з хмарами. Денний максимум +19 градусів, нічний мінімум +5.

Східним регіонам обіцяють похмуру, але суху погоду. Максимум денної температури +18, вночі на термометрах +3 градуси.

Різко потеплішає до +20: прогноз погоди в Україні на 22 вересня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

Південь та Крим – хмарна погода без краплини опадів. Температура повітря вдень +20 градусів, уночі +5.

У центральних областях за прогнозом мінлива хмарність. Вдень повітря прогріється до +19 градусів, вночі термометри покажуть +3.

У Києві 22 вересня очікується гарний сонячний день, без опадів. Денний максимум +19 градусів, нічний мінімум +9.

Як писав OBOZREVATEL, уже з'явився довгостроковий прогноз погоди на зиму-2020 в Україні від народного синоптика Леоніда Горбаня.

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